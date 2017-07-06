В Британии призвали Киев не останавливаться в реформировании судебной системы и борьбе с коррупцией

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон призвал украинскую власть не останавливаться в реформировании судебной системы и борьбе с коррупцией.

Как сообщает сайт британского внешнеполитического ведомства, об этом Джонсон сказал в своем вступительном слове в начале Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Лондоне.

"Имеют место тревожные признаки того, что реформы замедляются. И мы видим определенную обеспокоенность относительно избрания новых членов Верховного суда, отсутствие прогресса в создании специальных антикоррупционных судов. Мы видели определенные препятствия, с которыми сталкивается гражданское общество, (и в частности) группы, работа которых касается борьбы с коррупцией. И я считаю, что все согласятся, что мы должны сделать больше, чтобы реализовать идеи тех, кто прошел сквозь пули снайперов во время революции на Майдане", - подчеркнул Джонсон.

"И коррупция должна быть искоренена - я думаю, мы все согласны, - во всех сферах", - заявил глава британского МИД.

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Также он добавил, что работа Национального антикоррупционного бюро Украины и других антикоррупционных органов даст результат, если "виновные предстанут перед судами".

"Но успех в судебных преследованиях и вынесении приговоров требует очищения судебных органов и верховенства права, что предоставит всем украинцам уверенность, что никто не будет освобожден от ответственности", - сказал Джонсон.