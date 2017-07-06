Джонсон: Британия проводит самую сложную кампанию против ослабления антироссийских санкций

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон заверил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в долгосрочной поддержке Украины и готовности предоставить нелетальную военную помощь, передает УНИАН.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Лондоне в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

По его словам, Великобритания является одной из стран, которая постоянно борется с тем, чтобы не были сняты санкции с России после ее действий в Крыму и на востоке Украины.

«Соединенное Королевство не только пытается брать на себя ведущую роль в продвижении реформ в Украине, что также крайне важно, но мы также одна из тех стран, которая проводит саму кампанию по предотвращению какого-либо ослабления санкций против России из-за того, что россияне сделали в Крыму и на востоке Украины», - заявил Джонсон.

«И, как вы знаете, Великобритания готова предоставить еще помощь, нелетальную военную Украине: это и морское оборудование, и автомобили. И мы будем поддерживать Украину. Мы понимаем, что мы будем поддерживать ее длительное время», - отметил он.

Как передает Радио Свобода, Джонсон также добавил, что Украине необходима избирательная реформа до следующих парламентских выборов 2019 года, начиная с назначения новой Центральной избирательной комиссии и введение более жестких правил и наказаний за избирательные нарушения.

Те, кто имел выгоды от старой системы, конечно, будут руками и ногами бороться за свои привилегии

«Те, кто имел выгоды от старой системы, конечно, будут руками и ногами бороться за свои привилегии. Но Украина имеет преимущество – великолепный набор лидеров в правительстве, в парламенте, в гражданском обществе. Со многими из них я уже имел честь встретиться. И я верю, что эти люди преданы своей стране и решительно настроены построить свободную и богатую Украину. И я вполне уверен, что они добьются своего и преодолеют тех, кто желал бы помешать движению Украины ради личной выгоды», – сказал Борис Джонсон.

«Думаю, все согласятся, что надо сделать больше, чтобы восполнить идеалы тех, кто смело стоял под пулями снайперов во время революции на Майдане. Коррупция должна быть искоренена, и я думаю, что с этим согласны все», – сказал Джонсон.