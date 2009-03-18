Единый центр поделился формулой успеха на выборах

Основа успеха «Единого центра» на выборах в Тернопольский облсовет – воплощение на практике механизмов открытых списков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Черновцах заявил заместитель председателя Черновицкой облорганизации ЕЦ Василий МЕЛЬНИК, подчеркнув, что кандидаты от "Единого центра" были закреплены за каждым районом области, каждый из них имел программу действий для своего района. "Избиратели голосовали не за киевских вождей, а за конкретных людей, которые будут отвечать за воплощение программ ЕЦ», - отметил представитель партии.

По словам В.МЕЛЬНИКА, большинство политических сил фактически проигнорировали досрочные местные выборы в ряде регионов, которые также проходили 15 марта. «Из 84 избирательных кампаний, состоявшихся 15 марта, БЮТ принял участие всего в 33 кампаниях, Партия регионов – в 21, Блок Литвина – в 15, НС–НУ и НУНС – в 14», - добавил он.

«Очевидно, что для них местные выборы не представляют интереса. В отличие от центра, финансовые и другие ресурсы на местах очень ограничены, и поэтому им там не интересно, потому что нечего делить. Если в европейских странах политические силы заинтересованы в том, чтобы иметь самое широкое представительство в местной власти, быть ближе к людям, потому что только это гарантирует ей победу на национальных выборах, то у нас все решают партийные вожди. А их интересует лишь те органы власти, которые владеют хоть каким-то ресурсом: дорогой землей или имуществом», – убежден В.МЕЛЬНИК.

Он сообщил, что сейчас «Единый центр» завершает работу над проектом Избирательного кодекса, который в ближайшее время зарегистрируют в парламенте. «В нем будет предусмотрено введение открытых списков. Этим будет ликвидирована диктатура лидеров партий и блоков», – подчеркнул В.МЕЛЬНИК.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о прогнозах на предстоящие выборы в местные советы на Буковине, В.МЕЛЬНИК отметил, что "сейчас ситуация меняется едва ли не каждую неделю, поэтому что-то прогнозировать на длительную перспективу - неблагодарное дело". В то же время он выразил убеждение, что «в любом случае следующий областной парламент на Буковине будет существенно переформатирован» в интересах других политических сил, а не преобладающих там сейчас (БЮТ и НУ-НС - УНИАН). Один из лидеров местных единоцентристов также не исключает, что в серьезную борьбу за мандаты областных депутатов, кроме «Единого центра», включится местная ВО «Свобода».

Как сообщал УНИАН, на досрочных выборах депутатов Тернопольского областного совета 15 марта с.г. больше всего голосов избирателей набрали Всеукраинское объединение “Свобода”, партия “Единый центр” и Партия регионов.

В соответствии с протоколом Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии, подписанным в 23.00 17 марта, после проработки 100% бюллетеней, за ВО “Свободу” проголосовали 154 тыс. 325 избирателей, за “Единый центр” – 63 тыс. 207, за Партию регионов – 43 тыс. 616. БЮТ поддержали 36 тыс. 067 жителей Тернопольской области, блок Украинской народной партии – 35 тыс. 544, партию “Народный Союз Наша Украина” – 24 тыс. 599, Блок Литвина – 16 тыс. 026.

В общей сложности участие в голосовании приняли участие 444 тыс. 882 избирателя.