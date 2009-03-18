Черновецкий защищает Аделаджу: религия – это обряды и получение денег

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен защищать пастора Посольства Божьего Сандея АДЕЛАДЖУ, поскольку «это человек, который несет Украине свободу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня в интервью журналистам на просьбу прокомментировать обвинения в адрес пастора.

«Религия – это обряды и зарабатывание денег, вера в Бога», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он подчеркнул, что хотя является православным, за него молятся все православные церкви всех парафий, а кроме того, за него молится и С.АДЕЛАДЖА. Мэр Киева сказал, что сегодня не спал ночью и ощущал эти молитвы.

Кроме того, по его словам, церкви молятся за то, чтобы в Украине состоялась демократия, чтобы никого не преследовали. В отношении церкви «Посольство Боже» Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что через нее прошли около 7 млн. человек и все они благодарны С.АДЕЛАДЖЕ, «что имеют сегодня возможность жить в мире духовном, чистом, откровенном, вместе с Богом».

«До тех пор, пока я буду дышать, я буду защищать всех – чернокожих, японцев, китайцев, кого угодно, всех, кто несет в Украину мир и спокойствие», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании «Кингз Кепитал», выдвинуло обвинение С.АДЕЛАДЖЕ.

Гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, который официально проживает в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.

14 марта следователи во второй раз избрали для С.АДЕЛАДЖИ меру пресечения – подписку о невыезде.