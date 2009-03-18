Черновецкий в плавках сделал заявление о своем психическом здоровье

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ продемонстрировал журналистам свою хорошую физическую форму и заявил, что психически здоров.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром на столичном стадионе «Динамо» Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пробежал 400 метров, подтянулся на турнике 15 раз и проплыл 50 метров в бассейне.

Выйдя из бассейна, мэр столицы также поиграл мускулами перед журналистами и “группой поддержки” в составе около 20 пенсионерок.

После этого мэр прямо в плавках сделал короткое заявление в зале для переодевания: «Буду краток. Философия моего поведения – хочу продемонстрировать не только киевлянам, но и всей Украине, что я физически и психически абсолютно здоров».

Вместе с тем, он обратил внимание на включенный в комнате телевизор, по которому демонстрировалось заседание Верховной Рады, и продолжил: «Хочу продемонстрировать, что демократии в Украине угрожает фашизм, тоталитаризм. Посмотрите на этих людей, они меня сегодня судят и хотят, чтобы я всю свою жизнь провел за решеткой в психической больнице».

Мэр подчеркнул, что ему уже почти 60 лет (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ родился 25 ноября 1951 года - УНИАН), и заявил: «Я абсолютно здоров, адекватен. Я логически мыслю, философски. Я кандидат наук, бывший проректор по науке Киевского государственного университета. Я блестяще владею собой, своей речью».

По его словам, сегодня он бегал, подтягивался и плавал для того, «чтобы смыть с Украины – моей Родины – всю грязь, которую на нее выливают безответственные политики, народные депутаты Украины».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал журналистам, что собирается в ближайшее время заявить всему миру о том, что происходит в Украине с демократией.

«Сегодня я обращусь ко всем послам всех демократических стран, не только Европы, лидерам партий, Президенту Украины, премьер-министру, ЯНУКОВИЧУ, ЛИТВИНУ, СИМОНЕНКО, другим видным политическим деятелям с тем, чтоб они прокомментировали весь ужас того, что происходит в Украине. Я обращусь также к мэрам трех самых крупных городов России: Москвы, Ленинграда, Самары. Я выступлю в помещениях их парламента перед их народными депутатами. Я хочу, чтоб все знали: на Украину надвигается фашизм, тоталитаризм», - сказал мэр Киева.

По его словам, сегодня Украина идет к тому, что любой политический лидер, не только мэр, может быть подвергнут «унизительной процедуре, доведен до самоубийства». «Потому что находиться вместе с психически больными людьми невозможно ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.