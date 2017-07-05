В МВД заявили о планах усилить охрану на границе с Приднестровьем

На границе с Приднестровьем предусмотрено усиление охраны.

Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время встречи с делегацией Киевской ассоциации военных атташе (КАВА) и военных атташе более 30 иностранных государств.

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Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

«Правительство приняло решение о распространении плана усиления границы на Приднестровскую часть. Госпогранслужба уже обращает большое внимание на этот регион. Недавно там было размещено подразделение Нацгвардии, планируем развертывание подразделений Нацполиции. Мы, безусловно, будем наращивать там силы», - отметил Яровой.