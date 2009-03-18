Пентагон не видит угрозы со стороны российской армии

США не видят угрозы в стремлении России усилить свой военный и ядерный потенциал, заявил на пресс-конференции представитель Пентагона.

"Я не слышал в этом здании (Пентагоне) никаких проявлений беспокойства касательно предложенного Россией развития военной сферы", - сказал он.

По словам представителя американского оборонного ведомства, "Россия имеет полное право на крепкую самооборону".

О необходимости создания высокоэффективных вооруженных сил говорил на встрече с командующими войсками округов и флотами президент РФ Дмитрий Медведев, напоминает РИА “Новости”.

Ранее глава Пентагона Роберт Гейтс отмечал, что следствием старения населения России станет сокращение численности ее войск. "В результате мы заметили, что российское правительство делает серьезные инвестиции в развитие стратегического арсенала. Это жизненный факт", - сказал министр.

По словам Гейтса, США отмечают, что происходит в других странах в плане вооружений, и призвал к максимальной прозрачности и открытости в этой области - "во избежание непонимания".