Литвин видит, как депутаты что ни день по-разному любят народ

С просьбой «системно работать» при рассмотрении законопроекта относительно изменений к Закону Украины "О ставках акцизного сбора на табачные изделия» (№4202) обратится к депутатам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции в Верховной Раде.

«Я категорически против того, что у нас демонстрируется импульсный подход. Ежедневно по-разному любят украинский народ (депутаты - УНИАН). Сегодня принимают решение, на следующий день - вносят предложение об отмене тех или иных законов. Я попрошу своих коллег начать системно работать», - заявил В.ЛИТВИН.

В то же время спикер заметил, что к рассмотрению этого законопроекта нужно подходить взвешенно, чтобы в результате его принятия не увеличить наплыв контрабанды табака в Украину.

«Я предложил коллегам, чтобы они хорошо подумали, будут ли эти 4 миллиарда наполнением государственного бюджета. Здесь нужен взвешенный подход», - заметил он.

Добавим, что законопроектом о повышении акцизов на табак планируется увеличить годовые доходы от налогообложения табачных изделий в три раза по сравнению с 2008 годом, и до конца 2009 года пополнить бюджет сверхплановыми поступлениями в 3,7 млрд. грн.

При этом предлагается с 1 апреля этого года брать новые ставки в процентах к максимальной розничной цене, как это практикуется в России и Молдове. Кроме того, размер минимального налогового обязательства сигарет с фильтром, предлагается увеличить с 47 грн. - до 100 грн. на 1000 сигарет, или на 1,06 грн. на пачку. Рост цен на сигареты с фильтром с учетом инфляции будет составлять 20%. Цена за пачку сигарет с фильтром в среднем возрастет на 1,25-2,00 грн.

В свою очередь, законопроект относительно изменений к Закону Украины "О ставках акцизного сбора на табачные изделия» со стороны общественных организаций активно поддерживает Коалиция общественных организаций и инициатив «За свободную от табачного дыма Украину».

На протяжении 2008 г. борцы с курением отмечали, что только повышения акцизов на табачные изделия дадут позитивную тенденцию относительно уменьшения количества курильщиков и защиты детей от курения.

«Табачные лоббисты - прежде всего председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН, и бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК противодействовали и противодействуют повышению акцизов. Кроме того, активно противодействует повышению акцизов на табак заместитель министр финансов Денис ФУДАШКИН. Подготовленный министерством финансов Правительственный проект № 3409 предлагал подорожание сигарет лишь на 18 коп., что означает откровенную реанимацию политики отставания цен на сигареты от инфляции и наращивание их доступности», - прокомментировал главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Напомним, что 16 декабря 2008 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона № 3281, который предусматривал поднятие цен на сигареты на 1 грн. 50 коп., на сигареты без фильтра - на 90 коп. «За» проголосовали 137 депутатов от Партии регионов, 145 депутатов от БЮТ, 49 депутатов от НУ-НС, 20 депутатов от Блока Литвина. Коммунисты не дали ни одного голоса. В тот же день парламент отклонил альтернативные законопроекты: № 3409 поданный от правительства и № 3409-1 от Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

Справка УНИАН. 25 декабря 2008 года Верховная Рада приняла закон № 3078 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора", согласно которому цены на сигареты с 1 февраля этого года повышаются на 18 коп. за пачку. Депутаты от БЮТ, НУ-НС и ПР - Иван КИРИЛЕНКО, Олег ЛЯШКО, Леся ОРОБЕЦ, Олесь ДОНИЙ, Владислав КАСЬКИВ, Николай ТОМЕНКО и Юрий МИРОШНИЧЕНКО настаивают на дальнейшем повышении ставок акцизного сбора. По данным Государственной налоговой администрации, в пользу продолжения активной акцизной политики свидетельствует успех повышения акцизов с 1 сентября 2008 года, что привело к повышению средних цен на 60 коп. В итоге в декабре 2008 г. поступления табачных акцизов вдвое превысили показатели декабря в 2007 г. При этом акцизы на табачные изделия начали давать приблизительно столько же поступлений, как акцизы на водку, вино и пиво вместе взятые.