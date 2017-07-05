Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что не собирается в отставку этой осенью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня в интервью журналистам после заседания профильного комитета.

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"Я не намерен уходить со своего поста этой осенью, тем более возглавлять партию. Я намерен добиться результативности от Генеральной прокуратуры Украины", - сказал Луценко.

По его словам, необходимо довести до завершения дела Януковича, Майдана, возвращение Одесского припортового завода и т.п.

"Но это только начало. Следите - дальше будет интереснее", - отметил генпрокурор.

Напомним, в мае 2017 года Луценко сказал, что планирует уйти с должности через полгода, а максимум, на который может задержаться – это до апреля следующего года.

"Я больше не выдержу", - признался он. В то же время руководитель прокуратуры не пояснил, каким видит свое дальнейшее будущее. "Кем я буду потом, я даже не думаю. Мне некогда думать о глупостях", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Луценко назначили на должность генпрокурора 12 мая 2016 года.

После назначения он заявил, что видит себя в этой должности не более полутора лет.

«Я принял предложение Петра Алексеевича Порошенко о своем назначении и сразу сказал, что я рассматриваю это как срок около полутора лет», - сказал Луценко.