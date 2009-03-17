В БЮТ напоминают, что в тернопольских выборах не участвовали

Объявленные результаты выборов в Тернопольский областной совет не отображают реальной поддержки Блока Юлии Тимошенко в этом регионе.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

В БЮТ отмечают, что большинство их сторонников не принимали участия «в так называемых выборах в Тернопольской области» из-за соответствующих призывов этой политической силы.

Поэтому Блок Юлии Тимошенко считает некорректной «интерпретацию «результатов» так называемых выборов в Тернопольский областной совет как якобы показатель популярности политической силы в регионе».

«Та цифра, которая распространяется со ссылкой на якобы данные параллельного подсчета голосов, проведенного партией «Единый Центр», равно как и на данные одной из двух территориальных избирательных комиссий, не может рассматриваться как рейтинг Блока в области», - сказано в заявлении.

В блоке отмечают, что БЮТ не вел предвыборной агитации и не принимал участия в так называемых выборах. «И, что самое главное, информировал своих сторонников о незаконности этих выборов. Это все, по сути, означало призыв к сторонникам игнорировать политический фарс, который пытались и пытаются выдать за выборы. Именно так и поступило подавляющее большинство избирателей БЮТ - они воздержались от участия в политическом балагане», - отмечает пресс-служба БЮТ.

Учитывая вышеупомянутое, пресс-служба БЮТ выразила надежду на объективность средств массовой информации при освещении тернопольских событий. «А в частности, на то, что при оглашении так называемых результатов выборов масс-медиа, оперируя цифрой, которая так или иначе связана с БЮТ, будут отмечать, что юридически и фактически наша политическая сила и ее симпатики участия в так называемых выборах не принимали», - подчеркивают в БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 15 марта состоялись досрочные выборы депутатов Тернопольского облсовета. Накануне, 14 марта БЮТ заявил, что отказывается от участия в выборах в Тернопольский облсовет 15 марта и призвал своих сторонников к бойкоту этого волеизъявления.

16 марта представители БЮТ обвинили «Единый Центр» в фальсификации результатов выборов в Тернопольский облсовет. Также они заявили, что намерены обжаловать их результаты.

При этом в Комитете избирателей Украины выразили мнение, что для обжалования результатов выборов в Тернопольский облсовет нет оснований.

17 марта председатель Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии Наталия ЧУЙКО сообщила, что на данное время обработано около 50% протоколов. По ее данным, у ВО “Свобода” - 31,5% голосов, у “Единого Центра” – 15,7%, у Партии регионов – 10,6%, у БЮТ - 8,17%, у партии “Народный Союз Наша Украина” – 6,23%, у блока УНП – 8,96%, у Блока Литвина – 4,36%. Ни одну политическую партию, по данным Н.ЧУЙКО, не поддержали 15 тыс. 449 избирателей (6,6%).

По данным же партии “Единый Центр”, которая завершила параллельный подсчет голосов, “Свобода” набирает 34,45% (153038 голосов), “ЕЦ” – 14,22% (63143), Партия регионов – 9,78% (43432), БЮТ – 8,12% (36056), блок УНП – 8,03% (35647), “НСНУ” – 5,5% (24439), Блок Литвина – 3,58% (15908), Социалистическая партия Украины – 2,08% (9252), ГП “Пора” – 1,4% (6230), Конгресс украинских националистов – 1,21% (5383), блок “Народной самообороны” “Нескорені” – 0,65% (2895), Коммунистическая партия Украины – 0,52% (2291), “Велика Україна” – 0,47% (2093), Аграрная партия Украины – 0,43 (1899), “Новая демократия” – 0,3% (1323), “Новая политика” – 0,25 (1110).