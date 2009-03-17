Тимошенко нашла почти 400 миллионов для одного завода

Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию будет выделено из Стабилизационного фонда 383 млн. грн. из 500 млн. грн., предусмотренных на отрасль авиастроения, для достройки 9 самолетов, которые на сегодняшний день находятся в стадии готовности более 90%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, общаясь с сотрудниками ХГАПП.

«Эти деньги в Стабилизационном фонде есть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что в ближайшее время совместно с руководством предприятия будет составлен план-график ежемесячного поступления денег из Стабфонда.

По словам премьер-министра, достройка 9 самолетов позволит обеспечить дополнительно тысячу рабочих мест на предприятии, а их продажа принесет 212 млн. долл.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила о том, что парламенту необходимо принять законопроект о поддержке авиастроения, разработанный Вячеславом БОГУСЛАЕВЫМ (фракция Партии регионов). Этим законом авиастроительные предприятия будут освобождены от платы за землю и смогут ввозить иностранные комплектующие на льготных условиях, отметила она.

Премьер высказала надежду, что такой закон будет принят большинством состава Верховной Рады, в том числе и депутатами Партии регионов.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала через три месяца снова посетить ХГАПП, чтобы посмотреть, каких результаты предприятие достигло за этот период.

В конце посещения авиазавода премьер присутствовала на демонстрационном полете самолета Ан-74ТК-300.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в ходе встречи с коллективом Киевского авиационного завода «Авиант Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство планирует направить 200-250 млн. грн. на подготовку заказов для этого предприятия.

«Будем все делать для того, чтобы, минимум 200-250 млн. грн., на подготовку производства, на подготовку заказов было на завод направлено», - отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, эти средства будут взяты либо из Стабилизационного фонда, либо за счет льготных долгосрочных кредитов, либо за счет предоплаты от заказчиков.

Справка УНИАН. Харьковский авиазавод специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. Основными конкурентами Ан-74Т-200А являются турбовинтовые транспортные самолеты CASA 295 (Испания) и C-27J (Локхид-Мартин, США). Потенциальный рынок сбыта Ан-74Т-200А – страны Ближнего Востока, Африки, Азии и Южной Америки.