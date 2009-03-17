Наливайченко уже собрался избавиться от своего заместителя

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО обратился к Президенту Украины по поводу освобождении Тиберия ДУРДИНЦА от должности заместителя председателя СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ сообщил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что «мной Президенту Украины подан проект указа об освобождении от должности заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА».