Признав, что увеличить социалку нельзя, власть получит всплеск оптимизма?

Власть должна честно признать, что новое повышение социальных расходов на сегодня нереально.

Это сегодня в своем выступлении в Верховной Раде подчеркнул глава фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО, сообщает пресс-служба НУ-НС.

По мнению народного депутата, с целью стабилизации и содержания финансовой системы и покрытия дефицита государственного бюджета – ради выживания украинской экономики – нужно идти на непопулярные шаги.

”Нам не избежать сокращения определенных расходов бюджета. Вся власть должна также честно сказать, что новое повышение социальных расходов сейчас нереально”, - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.

Он отметил, что Украина стоит перед сложной дилеммой: снижать налоги для сохранения производств и рабочих мест, или, напротив, повышать налоги для увеличения социальных выплат.

Н.МАРТЫНЕНКО считает, что уместно исходить именно из идеологии сохранения и расширения производства и этим создавать ресурс для социального обеспечения.

Председатель фракции НУ-НС также предложил ряд решений, направленных на срочное ослабление налогового давления. По его убеждению, их нужно принимать уже с начала второго квартала текущего года. В частности, речь идет о снижении ставки НДС до 13-15% наряду с ликвидацией льгот по уплате этого налога, которое даст результаты даже при снижении налогообложения, уменьшение уровня начислений на фонд заработной платы, уменьшение налогового давления в части стимулирования инвестиционной деятельности.

”Готовность и способность власти принимать эффективные антикризисные решения положительно повлияет и на моральное состояние общества”, – подытожил народный депутат.