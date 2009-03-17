С 18 марта по 4 апреля 2009 года в Российском центре науки и культуры (Киев, ул. Игоревская, 11-А) Российский центр науки и культуры в Киеве и медиа-проект "Телекритика" при поддержке Посольства Российской Федерации в Украине будет проходить фотовыставка Валерия МИЛОСЕРДОВА «Год последний – год первый».

Выставка легенды украинской фотожурналистики Валерия МИЛОСЕРДОВА дает возможность задуматься, не живем ли мы в кризисе перманентном?

Слово «кризис» захватило вербальное пространство тотально – от телеэкранов до пресловутых кухонь. Но разве это первый кризис? На рубеже 1990-х мы пережили кризис куда более страшный. Не только экономический - политический, морально-этический. Какими мы были, что выбирали, во что верили и благодаря чему выстояли тогда, в 1991-м, последнем годе СССР, первом – независимой Украины и других молодых государств? Выставка дает возможность задуматься об этом, а также – о человечности, достоинстве и о том, что такое личностный выбор.

Валерий МИЛОСЕРДОВ – лауреат специального приза жюри конкурса европейской фотографии Grand prix de photographie IMAGES’95 (Веве, Швейцария), автор персональных и участник групповых фотовыставок в Украине, России, Швейцарии, В качестве бильдредактора формировал визуальный образ ведущих украинских печатных СМИ – газет «День», «Киевские ведомости», «КоммерсантЪ», «24», журнала «Профиль-Украина» и других. Словакии. С 2008 года – руководитель фотослужбы медиапроекта «Телекритика».

В качестве фотокора «Известий» он снимал события августовского путча в Москве 91-го. Рискуя жизнью, как многие в те дни люди, простые и знаменитые, для которых вера в демократию и право на перемены оказались ценностью личной. В 1993-м указом Президента России Бориса ЕЛЬЦИНА Валерий МИЛОСЕРДОВ был награжден медалью «Защитник свободной России» – среди деятелей культуры и гражданского общества Мстислава РАСТРОПОВИЧА, Юрия ЩЕКОЧИХИНА, Сергея ШОЙГУ, Константина КИНЧЕВА и других. А первыми к награде были представлены те, кто погиб под танками ГКЧП.

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