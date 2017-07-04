СНБО на следующей неделе может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса - Геращенко

На следующей неделе может состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассматриваться полный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что «философия» законопроекта о реинтеграции - возвращение Донбасса, его деоккупация и демилитаризация.

"По моей информации, на следующей неделе может пройти Совет нацбезопасности и обороны, где должен быть рассмотрен уже такой полный текст закона. Мы также его продискутируем на нашей неформальной минской платформе в парламенте", - сообщила Геращенко.

На вопрос, можно ли ожидать рассмотрения этого законопроекта на следующей пленарной неделе (11-14 июля), которая является последней на текущей сессии парламента, она отметила, что рассмотрение документа состоится после представления его в ВР.

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"Когда автор подаст этот законопроект - тогда Верховная Рада будет принимать решение, когда его рассматривать", - сказала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Александр Турчинов недавно заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. По его словам, необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными Россией, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики в отношении их освобождения. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе военно-гражданскими администрациями.

14 июня президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать. «Если мы отменим АТО и одновременно не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной», - сказал Порошенко.

20 июня Порошенко по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что этот законопроект будет представлен международным партнерам Украины.