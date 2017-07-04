Большая делегация Европарламента посетит Мариуполь и зону АТО на этой неделе - Геращенко
Геращенко подчеркнула важность для европейского сообщества собственными глазами увидеть ситуацию на Донбассе.
На этой неделе большая делегация Европейского парламента посетит Мариуполь и зону АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
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"На этой неделе большая делегация Европейского парламента посетит Мариуполь, посетит зону АТО", - сказала Геращенко.
Она подчеркнула важность для европейского сообщества воочию увидеть гуманитарную, безопасностную и экологическую ситуацию на Донбассе.
Как сообщал УНИАН ранее, общие убытки за разрушение объектов инфраструктуры на Донбассе в результате агрессии Российской Федерации составляют около 50 млрд долларов. Об этом первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак сообщил во время 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве.
"На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общая сумма прямых убытков Украины составляет около 50 миллиардов долларов", - сказал Руснак.