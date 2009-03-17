Литвин зовет руководителей фракций поговорить о преемнике Огрызко

В 15 часов на совещании у председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА руководители фракций обсудят порядок рассмотрения вопроса о назначении Олега ШАМШУРА министром иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сообщил на сегодняшнем пленарном заседании парламента

Он сказал, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на утверждение парламента на должность главы МИД кандидатуру О.ШАМШУРА, который является послом в США.