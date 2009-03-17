Тимошенко взяла с собой в Харьков только одного министра

09:35, 17 марта 2009
Политика
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Программа пребывания

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневной рабочей поездкой в Харьков.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с работой Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) и пообщается с работниками завода.

Премьер-министр также проведет совещание с руководителями промышленных предприятий Харьковской области, на котором будут обсуждаться вопросы преодоления кризисных явлений.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится со строительством терминала коммунального предприятия «Международный аэропорт «Харьков».

В ходе поездки премьер-министра сопровождает министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.

 

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