Тимошенко взяла с собой в Харьков только одного министра
09:35, 17 марта 2009Политика
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Программа пребывания
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с однодневной рабочей поездкой в Харьков.
Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с работой Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) и пообщается с работниками завода.
Премьер-министр также проведет совещание с руководителями промышленных предприятий Харьковской области, на котором будут обсуждаться вопросы преодоления кризисных явлений.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится со строительством терминала коммунального предприятия «Международный аэропорт «Харьков».
В ходе поездки премьер-министра сопровождает министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.
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