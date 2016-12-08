Луценко подтвердил, что представление о предоставлении украинского гражданства Новинскому подписывал Порошенко

12:31, 08 декабря 2016
Политика
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Порошенко подписывал представление на гражданство Новинского, когда занимал должность министра экономики.

Луценко заявил, что Новинский не вышел из

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что тогдашний министр экономики Украины Петр Порошенко подписывал представление о предоставлении украинского гражданства нынешнему народному депутату Украины Вадиму Новинскому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на заседании парламента в ответ на слова Новинского, что именно Порошенко подписывал представление о предоставлении ему гражданства.

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Он отметил, что в представлении в Верховную Раду “нет никакого упоминания о гражданстве, но господин Новинский захотел показать подпись Порошенко”.

“Да, это правда. Министр экономики не один и не два раза подписывал соответствующие бумаги”, - подчеркнул генпрокурор.

При этом Луценко заявил, что Новинский хоть принял гражданство Украины, но не вышел “из Русского мира”. Он отметил, что в России говорят, что “в людях ангел, дома черт”. При этом добавил, что “там же в России также есть еще одна очень хорошая поговорка - миром, собором и черта поборем”.

Напомним, что сегодня Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Новинского Вадима Владиславовича.

Это решение поддержали 228 депутатов. Сам Вадим Новинский был во время голосования в сессионном зале Верховной Рады.

Как известно, 7 декабря Новинский заверил, что не собирается уезжать из страны в случае снятия неприкосновенности.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Комитет ВР по вопросам регламента перенес вынесение решения по заключению о даче согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности. Комитет решил обратиться к Луценко относительно предоставления дополнительных материалов и пояснений на требования, высказанные депутатами во время обсуждения представления.

На заседании комитета Луценко просит Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.

Также Генпрокуратура подготовила подозрения экс-президенту Виктору Януковичу относительно его причастности к похищению Лесенка.

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Теги: #Луценко#Новинский#Порошенко#гражданство