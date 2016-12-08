Луценко подтвердил, что представление о предоставлении украинского гражданства Новинскому подписывал Порошенко

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что тогдашний министр экономики Украины Петр Порошенко подписывал представление о предоставлении украинского гражданства нынешнему народному депутату Украины Вадиму Новинскому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на заседании парламента в ответ на слова Новинского, что именно Порошенко подписывал представление о предоставлении ему гражданства.

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Он отметил, что в представлении в Верховную Раду “нет никакого упоминания о гражданстве, но господин Новинский захотел показать подпись Порошенко”.

“Да, это правда. Министр экономики не один и не два раза подписывал соответствующие бумаги”, - подчеркнул генпрокурор.

При этом Луценко заявил, что Новинский хоть принял гражданство Украины, но не вышел “из Русского мира”. Он отметил, что в России говорят, что “в людях ангел, дома черт”. При этом добавил, что “там же в России также есть еще одна очень хорошая поговорка - миром, собором и черта поборем”.

Напомним, что сегодня Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Новинского Вадима Владиславовича.

Это решение поддержали 228 депутатов. Сам Вадим Новинский был во время голосования в сессионном зале Верховной Рады.

Как известно, 7 декабря Новинский заверил, что не собирается уезжать из страны в случае снятия неприкосновенности.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Комитет ВР по вопросам регламента перенес вынесение решения по заключению о даче согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности. Комитет решил обратиться к Луценко относительно предоставления дополнительных материалов и пояснений на требования, высказанные депутатами во время обсуждения представления.

На заседании комитета Луценко просит Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.

Также Генпрокуратура подготовила подозрения экс-президенту Виктору Януковичу относительно его причастности к похищению Лесенка.