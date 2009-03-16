Литвин опубликует закон о ВСК с кислым выражением лица?

Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» будет опубликован в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что не является сторонником того, «чтобы в Украине утверждалась такая практика – Президент не подписывает законы, возвращает их в Верховную Раду и предлагает великодушно» подписать их спикеру парламента.

В.ЛИТВИН заявил: «Скажу вам откровенно, что вы на моем лице не видите большого восторга по этому поводу», то есть придется опубликовать закон без подписи Президента Украины.

По словам В.ЛИТВИНА, он считает несовершенным закон о ВСК, и в нем некоторые вещи написаны «под политический момент», есть «много вопросов относительно данного закона».

Как сообщал УНИАН, 15 января 2009 года ВР приняла закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Указанным законом предусматривается образование, в частности, временных следственных комиссий ВР для проведения расследования по вопросам, представляющими общественный интерес, специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств о совершении Президентом Украины государственной измены или другого преступления, наделенных чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины для органов досудебного следствия.

7 февраля Президент возвратил в ВР данный закон со своими предложениями для повторного рассмотрения.

3 марта парламент преодолел вето Президента Украины на закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Сегодня, 16 марта, В.ЛИТВИН на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов обнародовал письмо от Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что глава государства обратится в Конституционный Суд относительно конституционности закона «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».