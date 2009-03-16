В БЮТ говорят, что ЕЦ использует технологию «Все против Юлии»

БЮТ не будет участвовать в работе новоизбранного Тернопольского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил народный депутат от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО.

Он напомнил, что, во-первых, БЮТ обжалует в суде результаты этих выборов. Во-вторых, по его словам, БЮТ не будет участвовать в работе Тернопольского облсовета, в частности, кандидаты от блока, которые баллотировались на этих выборах, не будут получать депутатские мандаты.

В связи с этим А.ШЕВЧЕНКО отметил, что он не видит оснований, как Тернопольский облсовет может начать свою работу.

А.ШЕВЧЕНКО заявил о многочисленных фальсификациях во время голосования. При этом, по его словам, хорошо, что все прошло мирно и спокойно, без обострения конфликта.

Народный депутат выразил мнение, что та система фальсификации голосования, которая была применена, может стать репетицией перед другими выборами, в частности выборами Президента Украины. А.ШЕВЧЕНКО назвал такую технологию «Все против Юлии».

На вопрос журналистов, кто именно является организатором этих фальсификаций, А.ШЕВЧЕНКО отметил, что ответить на этот вопрос можно, вспомнив, кто был инициатором досрочных выборов Тернопольского облсовета, а также посмотрев на результаты этих выборов.

При этом он напомнил, что досрочные выборы были инициированы главой Тернопольской облгосадминистрации Юрием ЧИЖМАРЕМ, который является членом партии «Единый центр».