«Свобода» увидела капитуляцию БЮТ

Незначительные нарушения, зафиксированные в ходе сегодняшних внеочередных выборов в Тернопольский облсовет не повлияют на общий результат волеизъявления. Об этом заявил председатель областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» Олег СИРОТЮК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», по его словам, «жесткая конкуренция политических сил на этих выборах, внимание тернопольского общества и суровый контроль над процессом голосования практически делают невозможным угрозу искажения результатов волеизъявления тернополян».

«Те незначительные нарушения на выборах в Тернопольский облсовет, которые зафиксировали наши представители на участках состоянием на 18:00, не смогут существенно повлиять на результат волеизъявления», - отметил О.СИРОТЮК.

«Более того, политическая сила, которая на протяжении последнего месяца срывала выборы в Тернопольский облсовет, задействовала рейдерские технологии, шантаж, угрозы, физическое насилие, признала свое банкротство и капитулировала на выборах. В итоге угроза фальсификации выборов существенно уменьшилась», - просуммировал лидер тернопольской «Свободы».

Он также выразил убеждение, что «есть участники избирательного процесса, которые могут применить механизмы фальсификации результатов волеизъявления».

«Свобода» будет вести параллельный подсчет голосов и мы способны дать по рукам всем, кто позарится на результаты волеизъявления тернополян», - отметил О.СИРОТЮК.

По его словам, они отстояли право Тернополя на волеизъявление и сделают все, чтобы защитить результаты голосования.