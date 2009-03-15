БЮТ насчитал сотню нарушений на выборах в Тернополе

Представители БЮТ зафиксировали около 100 нарушений на сегодняшних внеочередных выборах в Тернопольский областной совет, которые касаются уличной агитации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на встрече с журналистами сообщила пресс-секретарь областной ячейки ВО “Батькивщина” Елена КРИНИЦКАЯ.

По ее словам, в городе еще во многих местах можно увидеть агитацию разных политсил, кое-где она осталась и на биг-бордах. На то, что в городе остаются висеть агитплакаты партий, указал и представитель гражданской сети “Опора” Андрей ГЕВКО.

Пресс-секретарь комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО отметил, что с такой проблемой сталкивается не впервые. “Такая проблема есть, и Тернополь не является исключением. Часто так заклеивают, что физически невозможно все снять. Формально это нарушение буквы закона, но вопрос, повлияет ли оно на результат выборов”, – отметил он.

А.ЧЕРНЕНКО также прибавил, если руководствоваться такими жалобами, то нужно было бы отменять результаты всех выборов. “Потому что на всех выборах остается агитация на столбах, на заборах, на биг-бордах в том числе”, – добавил он.

По его убеждению, норму, касающуюся наличия агитации в день выборов, нужно упразднить или доработать законодательство.