У Тимошенко есть два кандидата в вице-премьеры

Правительство рассматривает несколько кандидатур на должность вице-премьера по региональной политике, в том числе кандидатуры мэра Винницы Владимира ГРОЙСМАНА и мэра Кривого Рога Юрия ЛЮБОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ журналистам в Киеве.

«Мы будем принимать решение исключительно по предложениям мэров и руководителей региональной власти. Уже есть кандидатуры винницкого и криворожского мэров, есть еще несколько кандидатур», - сказал он.

Вице-премьер сообщил, что правительство в ближайшее время окончательно определиться с кандидатурой на должность вице-премьер-министра по региональной политике, в результате чего премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направит в парламент соответствующее представление.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что правительство придает важное значение взаимодействию и сотрудничеству с органами местного самоуправления, и именно поэтому согласилось с предложением Ассоциации малых городов о целесообразности введения должности вице-премьер-министра по региональной политике в руководящем составе правительства.