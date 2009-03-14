Криль: БЮТ действовал по сценарию Медведчука

Лидер партии Единый Центр Игорь КРИЛЬ заверяет, что Блок Юлии Тимошенко имел все шансы не преодолеть 3% барьер на выборах в Тернопольский облсовет, а поэтому сошел с гонок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Единого Центра, на этом И.КРИЛЬ акцентировал, комментируя отказ БЮТ принимать участие в выборах.

«Блок Юлии Тимошенко имел все шансы не преодолеть 3% барьер на выборах в Тернопольский облсовет. И именно этим объясняется побег БЮТ с избирательных гонок», - отметил лидер Единого Центра.

По его мнению, тенденция падения рейтинга БЮТ в области катастрофическая. «Еще год назад их поддерживало свыше 60% избирателей, две недели назад – немногим больше 10%. А 15 марта в Тернопольской области мог быть зафиксирован крах БЮТа как политической силы. И после этого они бы не смогли кичиться поддержкой народа, ведь было бы зафиксировано разочарование граждан к лживым политикам», - отметил И.КРИЛЬ.

«Свое поражение БЮТ оттягивал всеми средствами: манипулировал судами, угрожал главным оппонентам, препятствовал работе избирательных комиссий. Все это как две капли воды напоминает сценарий мукачевских выборов 2004 года. И действующие лица те же: группа МЕДВЕДЧУКА против патриотических сил», - подчеркнул лидер Единого Центра.

При этом он отметил, что «сейчас мы фактически видим тот же фильм, того же режиссера, с теми же актерами, которые лишь поменяли партийную принадлежность. Только тогда Виктор МЕДВЕДЧУК работал на КУЧМУ, а теперь он вместе с ТИМОШЕНКО».

«Как и тогда, цель таких черных схем не изменилась. Основная задача – в канун президентских выборов проверить технологии их срыва, если результат не устраивает МЕДВЕДЧУКА-ТИМОШЕНКО. Ведь уже сейчас очевидно – честно выиграть какие-либо выборы ТИМОШЕНКО не сможет», - заверил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, БЮТ в субботу заявил, что отказывается от участия в выборах в Тернопольский облсовет 15 марта и призвал своих сторонников к бойкоту этого волеизъявления.

"БЮТ заявляет о том, что не будет принимать участие в фарсе, организованном БАЛОГОЙ под видом выборов в Тернопольский областной совет", - говорится в заявлении БЮТ.