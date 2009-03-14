Тернопольский губернатор увидел попытку сорвать выборы

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ выразил надежду, что правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям тех лиц, которые в пятницу вечером пытались помешать выдаче избирательных бюллетеней членам теризбиркомов на предстоящих 15 марта внеочередных выборах в Тернопольский облсовет .

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что Ю.ЧИЖМАРЬ считает вчерашний инцидент вмешательством в избирательный процесс, когда группа депутатов одной из партий пыталась помешать вывозу с тернопольского издательства “Збруч” бюллетеней.

“Неприятно, что сегодня отдельные политические силы перебирают на себя полномочия прокуратуры, милиции относительно контроля за деятельностью избирательных комиссий. Контроль за работой избиркомов должны осуществлять уполномоченные и зарегистрированные наблюдатели, есть определенная процедура. А блокировать ТИК, входить на частную территорию без разрешения владельца, причинять вред имуществу, – это не просто хулиганские действия, а желание сорвать выборы”, – цитирует Ю.ЧИЖМАРЯ его пресс-служба.

Также, по данным пресс-службы, председатель ОГА обратился в правоохранительные органы с требованием обеспечить охрану общественного порядка в день голосования и принять безотлагательные меры для охраны помещений избирательных участков, избирательной документации, и гарантировать безопасность членов избирательных комиссий, наблюдателей и избирателей.