Тигипко согласен работать в правительстве Тимошенко

Сергей Тигипко готов войти в правительство Тимошенко и работать над стабилизацией экономической ситуации.

Об этом он заявил в программе "Шустер Live".

"Я давал добро и войду в правительство, потому что у меня есть опыт, чтобы применить для страны", - сказал Тигипко.

"Я готов работать в команде этого правительства", - добавил он, не уточнив должности.

Тигипко также высказал мнение что сейчас нужно забыть о командах и подумать о стране.

"Пока мы не снимем проблемы в банковском секторе, о стабильности думать не приходится", - отметил глава правления "Сведбанка" и совета инвесторов при премьере Тимошенко.

В то же время Тигипко заявил, что не претендовал на должность главы Нацбанка, отметив, что уведомил об этом президента.

"Я сказал, что без согласия президента на эту должность не пойду", - заявил он.

Украинская правда