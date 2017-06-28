Порошенко: война на Донбассе - не в интересах Путина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война на Донбассе не в интересах президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Le Figaro, перевод которого опубликовало Inosmi.

На вопрос о том, какой будет следующая цель Владимира Путина в регионе, Порошенко ответил, что Путин "совершенно непредсказуем".

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"Владимир Путин совершенно непредсказуем, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Он может начать действовать где угодно. Если бы мне раньше сказали, что он захочет аннексировать Крым и напасть на Донбасс, я бы ни за что не поверил. Просто потому, что эта война — не в его интересах. Единственный человек в мире, который знает, что будет делать Владимир Путин в ближайшие месяцы, — это сам Владимир Путин", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном противодействие российской агрессии в отношении Украины.