Порошенко обсудил с Макроном противодействие российской агрессии в отношении Украины

Президент Петр Порошенко заявляет, что львиная доля переговоров с президентом Франции была посвящена ситуации на Донбассе и противодействию агрессии РФ в отношении Украины.

Читайте такжеУкраина выступает за круглосуточную работу миссии ОБСЕ в местах разведения сил на Донбассе - Порошенко Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня в Париже.

«Львиная доля наших переговоров была посвящена ситуации на востоке нашего государства, противодействию российской агрессии против суверенной и независимой Украины и ситуации в Крыму», - заявил он.

«Мы очень тщательно обсудили все обстоятельства, определили тактику наших действий на последующие несколько недель», - добавил президент.