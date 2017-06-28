Процедура импичмента президента ПАСЕ Аграмунта продолжится в сентябре - Джемилев

Процедура импичмента президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта будет продолжена на следующей сессии в сентябре. Об этом сообщил народный депутат, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мустафа Джемилев в эфире "112 Украина".

"Для нас был важным вопрос отставки Аграмунта и нам это удалось. Процедура импичмента видимо будет продолжена на следующей сессии в сентябре", - сказал политик.

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"Главные события будут вечером. Будет большой вечер, собираем около 400 дипломатов, депутатов на "Крымский вечер". Завтра будет "круглый стол" относительно политических репрессий, по ситуации в Крыму", - добавил Джемилев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Аграмунта.

После исключения Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента ПАСЕ, согласно регламенту, будет исполнять вице-президент, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский.

В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки.

Однако он отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции относительно возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи.