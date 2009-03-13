Ющенко очень критически настроен к Черновецкому - Балога

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО очень критически настроен к председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. В то же время В.БАЛОГА не разделяет мнения, что Президент должен снимать с должности мэра, ведь закон о столице не предусматривает этого.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Коммерсант-Украина», опубликованному в сегодняшнем номере, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

«Президент настроен очень критически к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. За последние две недели он отменил ряд решений мэрии. И я вынужден констатировать, что количество ошибок киевской власти растет», - отметил В.БАЛОГА.

В.БАЛОГА отметил, что есть юридическая возможность отстранения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения обязанностей председателя КГГА на два месяца. «И если ситуация будет критической, Президент воспользуется этим правом», - сказал он.

Вместе с тем, по личному убеждению В.БАЛОГИ, досрочные выборы в Киеве «нужно провести как можно скорее» и «не нужно мучить киевлян».

Глава Секретариата отметил, что «весь организм управления Киевом больной, и его невозможно вылечить с помощью команды ЧЕРНОВЕЦКОГО». По его мнению, в команде Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО нет людей - за исключением нескольких - которые действительно могут управлять столицей.

«Они не знают, как улучшить жизнь киевлян. Да, они знают, как украсть землю или продать коммунальные предприятия, но это не приближает Киев к уровню европейской столицы», - считает В.БАЛОГА.

Отвечая на вопрос «Коммерсанта», глава Секретариата отметил, что правительство имеет право создать комиссию по проверке нарушений КГГА и многократно обещала сделать это, но почему-то не создает ее.

«Это - лакмусовая бумажка для взаимоотношений мэра и премьера. Пока эта комиссия не заработает и на заседание Кабмина не будет вынесен вопрос о том, как председатель КГГА исполняет свои функции, можно быть уверенным, что у ТИМОШЕНКО и ЧЕРНОВЕЦКОГО прекрасные взаимоотношения», - убежден В.БАЛОГА.

По его данным, сегодня БЮТ уже не поддерживает идею смены киевской власти.

«ТИМОШЕНКО встречалась с ЧЕРНОВЕЦКИМ, и они заключили пакт о ненападении. Да, на словах ТИМОШЕНКО продолжает критиковать ЧЕРНОВЕЦКОГО, чтобы не снижать свой рейтинг. Но на деле БЮТ не будет предпринимать никаких шагов, чтобы сменить киевского мэра», - сказал В.БАЛОГА.