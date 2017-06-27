В ПАСЕ отклонили поправки о выводе Аграмунта из-под импичмента – Логвинский

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонил поправки, которыми предлагалось вывести действующего президента ПАСЕ Педро Аграмунта из-под импичмента.

Об этом со Страсбурга в эфире телеканала Newsone сказал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский.

"Комитет, который сегодня должен был рассмотреть все поправки к тому самому докладу о возможности импичмента, рассмотрел предложения и поправки к этому докладу. Поправки были уникальные - полностью зарубить этот отчет, изменить процедуру, добавить какие-то дополнительные вещи, поставить условие, что нужно две трети голосов... Полностью благодаря поддержке и действиям нашей делегации, все эти поправки были отклонены. Это значит, что 99% из 100% сегодня в зале эти поправки не будут поддержаны", - заявил Логвинский.

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"Если все пройдет в полном объеме, то уже в среду или четверг доклад господина Аграмунта будет поставлен в зал - или в среду вечером или в четверг. Это если в полном объеме, а если не в полном объеме, то мы будет дальше играть теми картами, которые складывают колоду, но поверьте, что у нас за спиной есть еще много козырей", - сказал Логвинский.

По его словам, сегодня будут рассматриваться внесение изменений в регламент ПАСЕ.

"Завтра или послезавтра уже будет результат - сам импичмент господина Аграмунта", - сказал Логвинский.