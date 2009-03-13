Черновецкому назначили психиатрическую экспертизу
10:44, 13 марта 2009Политика
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Решение приняли единогласно
|Владимир Яворивский
Об этом заявил депутат от БЮТ Владимир Яворивский, сообщает пресс-служба депутата.
Как известно, комиссия ВР была создана для расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа.
Недавно первый заместитель мэра Ирэна Кильчицкая заявляла, что ни одна комиссия не найдет никаких нарушений в деятельности столичной администрации.
В пятницу мэр Черновецкий возвращается к исполнению обязанностей городского головы после нескольких недель отпуска.
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