Черновецкому назначили психиатрическую экспертизу

На заседании Временной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности киевской власти единогласно было принято решение о проведении психиатрической экспертизы главы Киевской администрации Леонида Черновецкого.

Об этом заявил депутат от БЮТ Владимир Яворивский, сообщает пресс-служба депутата.

Как известно, комиссия ВР была создана для расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа.

Недавно первый заместитель мэра Ирэна Кильчицкая заявляла, что ни одна комиссия не найдет никаких нарушений в деятельности столичной администрации.

В пятницу мэр Черновецкий возвращается к исполнению обязанностей городского головы после нескольких недель отпуска.

Украинская правда