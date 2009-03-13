Балога знает, ради чего Фирташа «бросили в костер»

Вопрос принадлежности 11 млрд кубических метров газа, который лежит в основе "дела `Нафтогаза", должен решить суд. Так считает глава Секретариата Президента Виктор Балога. В интревью изданию "Коммерсант-Украина" он сказал: "Не стоит подменять закон политикой. Не мое дело определять, было нарушение закона или нет. Пусть СБУ проведет расследование, а суд поставит точку в этом деле".

Виктор Балога не видит бизнес-связи между владельцем РосУкрЭнерго Дмитрием Фирташем, который отстаивает свое право на газ, и заместителем главы СБУ Валерием Хорошковским: "Я не вижу между ними бизнес-связи... Даже если такой бизнес есть, я не вижу в этом проблемы. Фирташ – это не синоним зла и не синоним добра. Фирташ – это человек, которого бросили в костер на съедение аборигенам только для того, чтобы Юлия Владимировна могла с кем-то повоевать. Не было бы Фирташа – был бы Хорошковский. Или Порошенко, если бы он вовремя не переметнулся к Тимошенко, начав поддерживать ее политику, или еще кто-то".

На контраргумент корреспондента, что у представителей БЮТ есть четкая претензия насчет того, что расследование дела, связанного с бизнесом Дмитрия Фирташа, курирует его бизнес-партнер, Балога ответил: "А почему же Юлия Владимировна обратила на это внимание только сейчас, а не полтора года назад, когда назначала Хорошковского руководителем Гостаможни? Потому что сегодня ей выгодно говорить об этом и сводить счеты".