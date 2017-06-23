Минобороны хочет восстановить военный аэродром в Арцизе Одесской области

Министерство обороны планирует восстановить военный аэродром в районном центре Арцизе Одесской области. Об этом сегодня во время визита в Арцизе заявил министр обороны Степан Полторак.

Читайте такжеВ Генштабе рассказали, как при захвате Крыма планировали операцию для изгнания "зеленых человечков"«Нам очень нужен военный аэродром в этом районе. Я поставил задачу по подготовке проектной документации, эксперты определятся с объемом работы. Проектирование начнется уже в ближайшее время, а со следующего года начнем практические меры по восстановлению», - сказал Полторак.

Он отметил, что этот мощный аэродром длительное время не использовался и потому требует капитального восстановления.

Полторак подчеркнул, что местное население положительно относится к созданию и базирования в их городах воинских частей.

Справка УНИАН. Аэродром Арциз (Червоноглинское) находится в Одесской области. В 1960 году на аэродроме был сформирован 37-й военно-транспортный авиаполк. Полк имел на вооружении самолеты Ан-12, а с 1983 года - Ил-76МД. Также в 1960-м с аэродрома Сарата Одесской области в Арциз был передислоцирован 90-й истребительный авиационный полк (позднее – штурмовой авиационный полк), который в 1989-м был расформирован.

Позднее здесь дислоцировалась 206-я авиабаза, расформированная весной 1998 года. В дальнейшем аэродром использовался местным аэроклубом.