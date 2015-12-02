Пограничники сообщили о передислокации российских десантников в оккупированном Крыму

Об этом в эфире телеканала «112» сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

«На данный момент мы не наблюдаем скопления военной техники непосредственно на адмигранице с временно оккупированной территорией. Однако, у нас есть данные, что в глубине оккупированной территории, действительно, происходила передислокация и появились определенные подразделения десантных войск РФ», - отметил он.

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Ранее в СНБО сообщали, что Российская Федерация срочно усиливает свою наступательную группировку на оккупированной части северного Крыма.

В частности, "24 ноября 2015 года 5 российских военно-транспортных самолетов Ил-76 осуществили переброску двух батальонно-тактических групп десантников из состава 98-й воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ (г. Иваново) с аэродрома Иваново на аэродром Джанкой".