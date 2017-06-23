Прокуратура будет просить у суда арест для Гужвы с возможностью внесения залога

Прокуратура требует в суде меру пресечения для главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы в виде ареста с возможностью внесения залога. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Прокуратура будет предлагать арест с возможностью внесения залога», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua».

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Генпрокурор Луценко на своей странице в Facebook написал: «По материалам ГФС и прокуратуры города Киева задержан Игорь Гужва, который вымогал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика».

При этом Луценко отметил, что у следствия есть видео- и аудиодоказательства.

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Гужва требовал деньги за необнародование компромата на народного депутата Дмитрия Линько.

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что следственные действия в отношении Гужвы велись с 31 марта.

Сам Гужва назвал свое задержание «подставой» и заявил, что это заранее спланированная провокация.