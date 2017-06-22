Депутат Поляков выругался прямо на камеры, комментируя обвинения НАБУ
Говоря о своей помощнице, по которой вчера судом избирался арест, Поляков отметил, что вчера был внесен “залог и сегодня она будет на свободе”.
Народный депутат от фракции "Народный фронт" Максим Поляков считает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины безосновательными, при этом парламентарий выругался прямо на камеры.
Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам Поляков заявил: "по уровню обвинений, то извините меня, то это чистый п .... жь".
Он отметил, что признает только то, что занимался законодательной деятельностью.
"Вообще, у меня было предложение к Сытнику превратить парламент в СИЗО, законодатели нам не нужны, и пусть НАБУ разрабатывает сам законы и все. Потому что сегодня любой депутат, который будет разрабатывать законопроекты для государства, для НАБУ является автоматически преступником", - подчеркнул Поляков.
По его словам, все обвинения против него "это чистый фейк, это разработки и провокация Сытника исключительно и личная месть против меня".
Говоря о своей помощнице, которой вчера судом избирался арест, Поляков отметил, что вчера внесен был "залог, и сегодня она будет на свободе".
На уточняющий вопрос, кто внес залог, он ответил: "родители".
Депутат также утверждает, что якобы его помощницу "прессуют, чтобы она дала показания против себя, против меня". Он считает, что помощница не является подследственной НАБУ даже со взяткой в 7,5 тыс. долл., поскольку "это уровень участкового Соломенского района, а не всего НАБУ, которое якобы с ФБР целый год разрабатывали ситуацию".
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Как сообщал УНИАН, вчера Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от Радикальной партии Лозового, (в действиях которого усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн) и депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа"), которого подозревают в причастности к незаконному выделению земельных участков в Киеве в 2007-2009 годах.
Также Генпрокуратура направила в ВР представление в отношении Дейдея, «в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн».
Кроме того, ведомство просит ВР снять неприкосновенность с Розенблатта, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл.» и Полякова, «в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества». Поляков и Розенблат подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уже направил представление в Регламентный комитет парламента.