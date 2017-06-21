ГПУ согласовала снятие неприкосновенности с депутатов Розенблата и Полякова
Теперь представление относительно снятия неприкосновенности с фигурантов «янтарного дела» должен рассмотреть Регламентный комитет ВР.
Генеральная прокуратура согласовала представление на снятие депутатской неприкосновенности с Максима Полякова и Борислава Розенблата. Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на источники в антикоррупционных органах.
«Сегодня утром прокуратура все вычитала и согласовала представление Холодницкого. Теперь представление относительно снятия неприкосновенности с фигурантов «янтарного дела» должен рассмотреть Регламентный комитет», — сказал собеседник.
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После рассмотрения комитетом, вопрос о снятии неприкосновенности должена рассмотреть Рада.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что ГПУ даст свой ответ после анализа юрслужбы.
Напомним, депутат от «Блока Петра Порошенко»Борислав Розенблат и депутат от «Народного фронта» Максим Поляков подозреваются в получении взятки за изменения в законопроектах о добыче янтаря.