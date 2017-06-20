Глава МИД Франции увязал отношения России и ЕС с решением конфликта на Донбассе

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан увязал отношения России и Европейского Союза с решением конфликта на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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«У нас еще одна проблема – это украинский кризис. Мы заявили с Сергеем, что мы остаемся приверженцами урегулирования этого кризиса, и в рамках «нормандского формата» Франция и Германия готовы продолжать свою посредническую роль для того, чтобы Минские соглашения были выполнены в кратчайшие сроки», - сказал Ле Дриан.

«Чем больше мы ждем и бездействуем, тем меньше становится контактных линий, и тем больше отдаляется перспектива урегулирования этого кризиса, соответственно, ухудшаются отношения между Евросоюзом и Россией», - подчеркнул он.

По словам политика, Франция не стремится к изоляции РФ от Европы и экономическому и финансовому ослаблению России.

Он добавил, что важно заниматься урегулированием ситуации в Сирии и бороться с «общим врагом» – терроризмом, чтобы прекратились массовые убийства, за которые несет ответственность режим президента Башара Асада. При этом Ле Дриан подчеркнул, что в стране продолжается распространение химического оружия и «режим не выполняет взятые на себя обязательства».

В свою очередь Лавров заявил, что, согласно позиции обеих сторон, альтернативы Минским договоренностям по Украине не существует.

«Наша общая позиция - необходимость полного выполнения минского комплекса мер. Мы считаем, что альтернативы этому документу, этому компромиссу, не существует», - сказал Лавров.

По его словам, в России исходят из того, что «необходимо больше воли со стороны властей в Киеве».

Также Лавров добавил, что будет продолжаться взаимодействие в «нормандском формате».