Порошенко в США рассказал, сколько российских военных медиков задержали на Донбассе (видео)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Донбассе 18 июня, задержали двух российских медиков, выпускников Санкт-Петербургской медицинской академии. Об этом глава государства рассказал в интервью Fox News.

"Два дня назад задержали двух российских военных медиков, у которых были российские паспорта и которые не могли объяснить, что они делают на оккупированной территории, и приводили какую-то странную версию (пребывания на Донбассе, - ред.)", - заявил он.

Как сообщал УНИАН ранее, очередных российских военнослужащих, которые "заблудились", задержали на Донбассе 18 июня.

"Последнее задержание было вчера. Выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии, отпраздновав День медика, перепутали направление и оказались на нашей территории. Задерживаем (россиян-военнослужащих), много задерживаем. Но дело в том, что не все мы можем выдавать в прессе. У нас забирают этих задержанных определенные структуры. Наша задача - воевать. Задержать и отдать. Остальное - не наше дело ", - сказал генерал-майор, заместитель руководителя АТО Александр Размазнин.