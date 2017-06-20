Депутат от "Народного фронта" Максим Поляков убежден, что в обвинениях против него нет доказательной базы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос по поводу обвинений Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Я убежден в том, что (директор НАБУ Артем) Сытник и (глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар) Холодницкий пытаются меня политически уничтожить. Я буду находиться на территории Украины", - сказал Поляков.

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По его словам, сегодня происходит давление на его сестру, а накануне произошло разбойное нападение на его жену.

Кроме того, добавил депутат, накануне была арестована его помощница.

"Сейчас, я понимаю, будет еще очень много других обвинений и возможных арестов. Но не существует никакой доказательной базы, она просто не может существовать. Это политический заказ и политическая расправа надо мной", - сказал парламентарий.

Также Поляков отметил, что будет подавать в суд на Сытника и Холодницкого, и будет настаивать, чтобы полиция расследовала нападение на его жену.

Депутат также подчеркнул, что не имеет никакого отношения к янтарю и даже не работает в профильном комитете, который заведует такими вопросами. "Я в комитете, у меня нет каких-либо вещей, которые могли бы меня с этим связывать", - добавил Поляков.

Также, по его словам, с депутатом от БПП Бориславом Розенблатом он последний раз общался еще осенью.

На уточнение, не обращались ли к нему какие-то предприниматели по написанию каких-то законопроектов, которые касались добычи янтаря, и не давали ли ему за это каких-то средств, Поляков сказал: "Никаких средств. Этого быть не может в принципе. И я уверен, что и с Розенблатом такого не существует. Это вымысел".

Однако, по словам Полякова, в настоящее время его помощницу "заставляют дать незаконные показания" против него. "И рассказывают, что если она даст показания, то ее сегодня уже выпустят", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата (БПП) и Максима Полякова («Народный фронт»), которое касается расследования факта получения неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и осуществление других действий, связанных с добычей янтаря, было подписано 19 июня.

В рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря уже задержаны шесть человек.

«В целом на сегодняшний день задержаны шесть человек. Это трое помощников народных депутатов, один охранник народного депутата, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией», - сообщил Холодницкий и добавил, что также существует подозрение о причастности к этой схеме помощника одного из народных депутатов от Радикальной партии.