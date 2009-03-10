Генпрокуратура боится за жизнь Зварича

13:01, 10 марта 2009
Политика
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Дело будет слушать Печерский райсуд

Игорь ЗВАРИЧ
Сегодня Печерский районный суд Киева должен избрать меру пресечения бывшему судье Львовского апелляционного административного суда Игорю ЗВАРИЧУ, который обвиняется во взяточничестве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

В то же время в пресс-службе отметили, что время судебного заседания не определено и не разглашается, в том числе и с целью безопасности для самого И.ЗВАРИЧА.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2008 года против тогдашнего председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРИЧА Генпрокуратура возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

15 декабря УСБУ во Львовской области объявило И.ЗВАРИЧА в розыск, поскольку он исчез из частной клиники, в которой находился на лечении.

18 декабря 2008 года Верховная Рада дала согласие на его освобождение от должности и арест.

9 марта этого года во Львове около 21.00 на чердаке одного из жилых домов сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.ЗВАРИЧА.

Сегодня утром И.ЗВАРИЧ был доставлен в Киев, он находится в одном из изоляторов временного содержания.

 

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