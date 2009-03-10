Генпрокуратура боится за жизнь Зварича

Сегодня Печерский районный суд Киева должен избрать меру пресечения бывшему судье Львовского апелляционного административного суда Игорю ЗВАРИЧУ, который обвиняется во взяточничестве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

В то же время в пресс-службе отметили, что время судебного заседания не определено и не разглашается, в том числе и с целью безопасности для самого И.ЗВАРИЧА.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2008 года против тогдашнего председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРИЧА Генпрокуратура возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

15 декабря УСБУ во Львовской области объявило И.ЗВАРИЧА в розыск, поскольку он исчез из частной клиники, в которой находился на лечении.

18 декабря 2008 года Верховная Рада дала согласие на его освобождение от должности и арест.

9 марта этого года во Львове около 21.00 на чердаке одного из жилых домов сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.ЗВАРИЧА.

Сегодня утром И.ЗВАРИЧ был доставлен в Киев, он находится в одном из изоляторов временного содержания.