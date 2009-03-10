Ющенко снова зовет к себе Януковича

Завтра на совещании Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ будут обсуждать вопрос получения второго транша кредита Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, на очередную встречу высшего руководства Украины также приглашен лидер оппозиции. Встреча начнется в 14.30.

Как подчеркнула пресс-секретарь, в условиях обострения экономического кризиса Президент рассматривает эти встречи как действенный механизм выработки единой позиции по ключевым вопросам государственного развития.

И.ВАННИКОВА отметила, что в повестке дня совещания - обсуждение ситуации с получением второго транша кредита МВФ и наработка последующих принципов сотрудничества с международными финансовыми структурами.

Пресс-секретарь Президента сообщила, что Украина получила реакцию Международного валютного фонда на свою согласованную позицию относительно сотрудничества с этой организацией. «МВФ настаивает на ряде предварительных мер, которые Украина должна осуществить для получения очередного транша МВФ», - сказала И.ВАННИКОВА.

В частности, речь идет о принятии ряда законов, направленных на уменьшение дефицита украинского бюджета. Так, в законе о государственном бюджете на 2009 год МВФ категорически не воспринимает статьи 84 и 86 государственного бюджета.

«И, собственно, для обсуждения этих вопросов завтра в 14.30 Президент инициирует совещание на наивысшем уровне в Секретариате Президента», - сказала И.ВАННИКОВА.