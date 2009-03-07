Ющенко определился с новым министром иностранных дел

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определился с кандидатурой на должность министра иностранных дел.

Об этом он сказал в своем выступлении в телепрограмме “Свобода на Интере”.

В то же время В.ЮЩЕНКО отказался называть фамилию кандидата на должность главы МИД, представление на назначение которого он планирует подать в Верховную Раду.

Говоря о решении парламента отправить Владимира ОГРЫЗКО в отставку с должности министра иностранных дел, В.ЮЩЕНКО отметил, что это была расправа: «То, что сделал парламент, безусловно, речь шла о расправе – как на хамство одного дипломата, зарубежного, ответили отставкой своего министра. Так делали аборигены, так делала любая нация, которая считает себя рабской», - сказал Президент.

Он отбросил упреки в адрес В.ОГРЫЗКО за распространение циркуляра по дипломатическим представительствам за рубежом, в котором была критика в адрес правительства.

По словам В.ЮЩЕНКО, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (10 февраля - УНИАН) премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вышла к журналистам и говорила неправду. В частности, отметил Президент, она рассказывала о том, что на заседании СНБО даже не обсуждалось, и поэтому МИД был вынужден донести правду и успокоить европейских потребителей газа, что контракты (с Россией на поставки и транзит газа – УНИАН) будут выполняться, какими бы они ни были.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО дал высокую оценку работе В.ОГРЫЗКО в должности главы МИД, а также высокую оценку работе его предшественников.

«Украине везло на министров иностранных дел. По моему мнению, с первого года (независимости государства) в МИД укрепилась сильная украинская политика», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что ему хотелось, чтобы каждое украинское министерство возглавлял человек с таким же мировоззрением и преданностью украинским интересам, которые имеет В.ОГРЫЗКО.