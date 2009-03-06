Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает приложить все усилия, чтобы досрочные выборы в Тернопольский областной совет состоялись.

Об этом он сказал в своем выступлении в телепрограмме “Свобода на Интере”.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что парламент принял аморальное, антизаконное решение, отменив выборы в Тернопольский совет. Он выразил надежду, что в ближайшее время оно будет отменено и пообещал приложить к этому максимум усилий.

В.ЮЩЕНКО назвал недопустимым голосование депутатов за подобное решение исходя из политической целесообразности.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что отмена выборов в Тернополе угрожает украинской демократии. Он подчеркнул, что нельзя отменять выборы из-за того, что падает рейтинг.

Глава государства напомнил, что раньше планировалось провести выборы в 7 регионах, в том числе и в Тернополе, «но обожглись на киевских выборах» и изменили мнение.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.

Позже в ВР был зарегистрирован проект постановления, одним из авторов которого является лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, “О признании утратившим силу Постановления Верховной Рады "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета".

Оппоненты Блока Юлии Тимошенко заявляли, что БЮТ стремится отменить выборы в облсовет, потому что боится поражения.

3 марта ВР отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета. За принятие соответствующего постановления проголосовали 292 депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, "за" голосовали 147 депутатов от Партии регионов, 141 депутат от БЮТ и 4 от НУ-НС.