Президент России наградил Жванецкого орденом четвертой степени
23:13, 06 марта 2009Политика
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За тонкость и искрометный юмор
Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил писателя Михаила Жванецкого с юбилеем и подписал указ о награждении Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря главы государства, Медведев в телефонной беседе лично поздравил писателя с 75-летием и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов.
"Президент подчеркнул, что многие поколения россиян высоко ценят произведения Жванецкого за их тонкость, остроту и искрометный юмор", - пояснила пресс-секретарь.
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