Президент России наградил Жванецкого орденом четвертой степени

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил писателя Михаила Жванецкого с юбилеем и подписал указ о награждении Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, Медведев в телефонной беседе лично поздравил писателя с 75-летием и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов.

"Президент подчеркнул, что многие поколения россиян высоко ценят произведения Жванецкого за их тонкость, остроту и искрометный юмор", - пояснила пресс-секретарь.