Клинтон: для НАТО пришло время строить новые отношения с Россией

Для НАТО пришло время начать заново строить отношения с Россией. Такое мнение высказала вчера госсекретарь США Хиллари Клинтон на встрече в Брюсселе с министрами иностранных дел стран, входящим в Североатлантический альянс. "Пришло время для нового старта. Мы можем и должны найти способы конструктивного сотрудничества с Россией, с которой у нас есть общие интересы, включая помощь людям в Афганистане", - приводит Reuters слова госсекретаря.

Одновременно Х.Клинтон отметила, что НАТО следует оставить дверь открытой для вступления в альянс таких государств, как Украина и Грузия.

Ожидается, что министры иностранных дел стран - членов альянса объявят о намерении возобновить официальные отношения с Москвой, которые были "заморожены" после российско-грузинского конфликта в августе 2008 г. "Очевидно, что есть вопросы, по которым НАТО и РФ необходимо более полноценное сотрудничество - Афганистан, терроризм и другие проблемы", - заявил накануне пресс-секретарь альянса Джеймс Аппатураи, отметив, что встреча в формате Россия-НАТО может состояться "очень скоро". Он особо подчеркнул, что решение о возобновлении контактов с Москвой не означает того, что альянс перестал осуждать вторжение российской армии на территорию Грузии и возможное решение Москвы о создании военных баз на территории Южной Осетии и Абхазии.

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