Известный британский таблоид The Daily Mail назвал Крым российским. Речь идет о материале, в котором рассказывается о взрыве бомбы времен Второй мировой войны в оккупированном Севастополе.

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В новости речь идет об инциденте, который произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, "на юго-западе России".

Более того, таблоид не приводит никаких упоминаний о том, что Российская Федерация аннексировала Крым.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.