БЮТ вернет Огрызко, если он извинится перед Тимошенко

Фракция БЮТ заявляет о готовности проголосовать всем составом за возвращение Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел при условии извинения с его стороны перед правительством и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО за действия, которые «нанесли вред репутации правительства и репутации Украины».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции БЮТ в Верховной Раде.

По словам авторов заявления, извинение со стороны В.ОГРЫЗКО «должно стать гарантией того, что деятельность министра иностранных дел Украины будет служить интересам Украинского государства и исключит на будущее составляющую политических заказов в его работе, которая до недавних пор сводилась к дискредитации украинского правительства».

В частности, по словам депутатов БЮТ, под руководством В.ОГРЫЗКО была фактически ослаблена деятельность по евроинтеграции Украины. «Работа в этом направлении сводится к пустым лозунгам и декларациям, односторонним заявлениям и намерениям, которые не имеют позитивной обратной реакции со стороны Евросоюза», - отмечается в заявлении.

Также БЮТовцы считают, что во времена руководства В.ОГРЫЗКО внешнеполитическим ведомством была “фактически остановлена работа по обретению Украиной членства в Североатлантическом альянсе (НАТО). Заявления руководителей этого блока и руководителей государств-членов блока, сделанные за последнее время, дают основания сомневаться в возможности участия Украины в программах НАТО в ближайшей перспективе».

Кроме того, заявляют в БЮТ, “победные реляции и объяснения В.ОГРЫЗКО по поводу решения международного суда по делу острова Змеиный не выдерживают никакой критики”.

Также в БЮТ утверждают, что В.ОГРЫЗКО осуществлял деятельность, “направленную на дискредитацию действий правительства Украины, премьер-министра Украины, что в результате, позорит Украинское государство”.

Однако, говорится в заявлении, “сегодня наши коллеги по коалиции из блока «Наша Украина-Народная самооборона», с которыми мы плодотворно сотрудничаем в парламенте, настаивают на совместном голосовании по отмене постановления об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел», и «мы, для сохранения целостности коалиции и обеспечения четкой работы Верховной Рады Украины, согласны пойти им на встречу и проголосовать всем составом фракции за возвращение Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины».